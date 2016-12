Giorgia come una fata nella foresta

10:27 - Giorgia leggera come una fata nel suo nuovo video "Quando una stella muore" diretto da Gaetano Morbioli. Le immagini sono state girate in luoghi naturali tra foreste, fiumi e cascate. Le riprese sono state realizzate in Veneto - al Parco Naturale delle Cascate di Molina e Ponte di Veja, immenso arco di pietra naturale - e in Emilia al Parco Naturale Salse di Nirano.





"Quando una stella muore", il primo singolo estratto dall'album "Senza Paura" in uscit ail 5 novembre, è una ballad scritta da Giorgia con Patrizio Moi e Norma Jean Martine. Il 3 maggio partirà da Padova il Senza Paura Tour che vedrà Giorgia on stage nei palazzetti delle più importanti città della penisola. Questo il calendario completo: 3 maggio – Padova – Palafabris 4 maggio – Montichiari (BS) – Palageorge 6 maggio – Rimini – 105 Stadium 7 maggio – Bologna – Paladozza 10 maggio – Milano – Mediolanum Forum 13 maggio – Torino – Palaolimpico 14 maggio – Ancona – Palarossini 17 maggio – Roma – Palalottomatica 20 maggio – Napoli – Palapartenope 22 maggio – Firenze – Mandela Forum.

FOSSATI E ALICIA KEYS NEL NUOVO CD - "Senza paura", in uscita il 5 novembre, è un disco importante con collaborazioni italiane e internazionali. Per Giorgia arriva "I will pray" in duetto con Alicia Keys. Tra i nomi internazionali anche Olly Murs - superstar del pop inglese - per "Did I lose you", scritta da Busbee. Un brano dell’album, "Oggi vendo tutto", porta la firma di Ivano Fossati, uno dei più prestigiosi autori italiani. Questa la tracklist ufficiale: Non mi ami, Quando una stella muore, I will pray, Io fra tanti, Riflesso di me, Perfetto, Avrò cura di te, La mia stanza, Oggi vendo tutto, Did I lose you, Ogni Fiore, L’amore s’impara, Il cielo è sempre il cielo, Vedrai com’è, Pregherò.