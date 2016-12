Gigi D'Alessio a RadioItaliaLive

08:36 - Gigi D'Alessio è il protagonista della settima puntata di RadioItaliaLive, in onda venerdì 13 dicembre dalle ore 22 in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv, web streaming su radioitalia.it e in replica domenica 22 dicembre alle 21. Il cantautore porta sul palco i brani del suo ultimo lavoro musicale "Ora", uscito lo scorso novembre, e alcuni dei suoi grandi successi. Conduce Daniele Bossari.

La serata si apre con “Prima O Poi” per poi proseguire con “Quanti Amori”, “Il Falco e La Rondine”, “Chiaro”, “Cosa Te Ne Fai - Di Un Altro Uomo”, un medley al piano di “Non Dirgli Mai, Tu Che Ne Sai, L’amore Che Non C’è, Apri Le Braccia, Dove Sei, Un Nuovo Bacio” poi “Notti Di Lune Storte”, “Prova A Richiamarmi Amore” ed infine “Ora”. Lo show live vivrà sui social con l’hashtag #GigiRadioItaliaLive