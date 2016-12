Gianfelice Imparato: "Con Eduardo mettiamo alla berlina l'ipocrisia"

16:46 - La stagione del teatro Manzoni di Milano parte con un appuntamento d'eccezione. Dal 10 al 27 ottobre è infatti in scena "Uomo e galantuomo", commedia di Eduardo De Filippo che avrà per protagonisti Gianfelice Imparato e Valerio Santoro, per la regia di Alessandro D'Alatri. "Questa è una commedia ponte tra l'Eduardo della farsa e quello maturo - spiega Imparato a Tgcom24 -. Ridendo mette alla berlina falsi moralismi e ipocrisia di una certa borghesia".

"Uomo e galantuomo" è un testo giovanile di Eduardo, spesso bistrattato da certe riduzioni teatrali che, puntando esclusivamente sul lato farsesco, ne trascuravano la maggiore complessità, che ne fa un'opera di passaggio verso il De Filippo drammturgicamente più maturo e dolente. Ciò non toglie che, soprattutto nel primo dei tre atti, si rida e molto. "Era molti anni che volevo farlo perché è un testo a cui sono molto affezionato - spiega Imparato -, ma avevo un certa remora a chiedere i diritti a Luca De Filippo perché so che non li concede volentieri. E' una commedia che tiene nel cassetto e tira fuori ogni tanto quando vuole divertirsi. Invece mi ha detto subito di sì a un patto...".



E cioè?

L'impegno era che noi e il regista, D'Alatri, avremmo valorizzato tutti e tre gli atti. Spesso privilegiando la parte farsesca i due atti finali sono stati tirati via. Invece noi abbiamo realizzato uno spettacolo molto equilibrato, con la vicenda che si segue in tutto il suo sviluppo drammaturgico.



I temi al centro dello spettacolo, il contrasto tra apparire ed essere e il falso perbenismo, sono ancora attuali nonostante i tanti anni passati da quando Eduardo lo ha scritto...

La scrittura di De Filippo riflette temi universali che ancora riscontriamo, è fuori dal tempo. Tutti gli scheletri nell'armadio della borghesia così come il nascondersi vigliaccamente dietro la follia per porvi riparo. E poi ci sono delle cose che fanno riflettere e che sono specchio di un'epoca, come il delitto d'onore, una cosa che per noi appare inconcepibile.



I temi eduardiani sono attuali però rispetto al suo tempo è cambiato molto il tessuto sociale. La borghesia di un tempo non esiste più. Nonostante questo l'effetto critico regge comunque?

E' indubbio che negli ultimi decenni la media borghesia è stata quasi cancellata, tra chi è scivolato verso il basso e chi è invece è salito nella scala sociale. Ma il gioco regge anche perché Eduardo ha cucito tutto questo attraverso l'ottica di una compagnia teatrale scalcinata, l'Eclettica.



