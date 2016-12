10:32 - Geri Halliwell ci riprova con la musica e stavolta lancia il video del singolo "Half Of Me". Immagini semplici che vedono l'ex Spice Girls al centro di coppie etero e gay ma anche pupazzi enormi e tanto divertimento. Il nuovo album è previsto per il 2014 che uscirà a nove anni di distanza da "Passion".