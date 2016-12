Georgia May Jagger, che topless hot!

10:27 - Ha fatto della trasgressione il suo credo e la 21enne modella Georgia May Jagger, figlia di Mick e della top Jerry Hall, non ha nessuna intenzione di redimersi. Così dopo spot hot e cover sempre più osé, rieccola in topless, stavolta per "Lui". A immortalarla è il celebre fotografo Terry Richardson.

Lei giura che non vuole assolutamente "diventare famosa". Ma una per una che è fidanzata con il modello e musicista, batterista del gruppo Turbogeist, Josh McLellan e che a Londra divide l'appartamento con l'amica Cara Delevingne, il futuro è già segnato.