15:06 - Ha le lacrime agli occhi Nino Formicola, più noto con il nome d'arte di Gaspare, quando ricorda l'amico Andrea Brambilla, alias Zuzzurro e ammette: "Il duo comico Zuzzurro e Gaspare finisce qui". I funerali si sono svolti alla presenza degli amici e dei parenti nella basilica di San Vincenzo al Prato a Milano. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanze sia delle autorità che dai tanti ammiratori del comico surreale.

"Potremmo scrivere tre libri sulla nostra vita insieme. - ha detto Gaspare - Ne abbiamo viste di tutti i colori, non sono mancati i momenti neri. Non dimentichiamo che Andrea aveva subito anche un grave incidente dieci anni fa. Insomma, quello che abbiamo avuto non ce l'hanno regalato. Ma abbiamo sempre pensato a far ridere il nostro pubblico".