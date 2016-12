Gal Gadot, è lei la nuova Wonder Woman

16:30 - Batman e Superman hanno finalmente trovato la loro Wonder Woman, che ha il viso dell'attrice israeliana Gal Gadot. Dopo aver conquistato il grande pubblico nei panni della bella Gisele in "Fast and Furious", ora Gal si prepara per un ruolo davvero "super". "Wonder Woman! Sono così emozionata!!! Non riesco a dire quanto sia felice" ha cinguettato l'attrice, ricercatissima negli ultimi anni sia dal cinema che dalla moda

"Wonder Woman è probabilmente uno dei personaggi femminili più potenti di tutti i tempi ed è anche quello preferito dai fan dell'universo DC - ha dichiarato il regista Zack Snyder a "Variety" - Non solo Gal è un'attrice straordinaria, ma ha anche quella qualità magica che la rende perfetta per il ruolo".