Funerali Paul Walker, l'ultimo saluto dei parenti alla star di "Fast and Furious"

14:38 - Amici e familiari hanno salutato per l'ultima volta il divo Paul Walker, durante una cerimonia privata che si è svolta presso il cimitero Forest Lawn Memorial di Hollywood. Il corpo della star di "Fast and Furious" è stato cremato e le ceneri sono state sepolte senza uno specifico rito religioso. Nei prossimi giorni è in programma anche una commemorazione pubblica, in cui saranno ammessi i media e la stampa.

Lo scorso 8 dicembre migliaia di fan si erano dati appuntamento a Los Angels, nel luogo dell'incidente dove Walker e l'amico Roger Rodas hanno perso la vita. La strada è stata invasa da una sfilata di auto, molte delle quali con la carrozzeria e il motore modificati in stile "Fast and Furious".



Paul Walker è scomparso in seguito ad un incidente d'auto lo scorso 30 novembre, lasciando incompiuto il suo ultimo film "Fast and Furious 7". A quanto riporta "Daily Mail" la produzione avrebbe contattato il fratello minore dell'attore, il 25enne Cody Walker, per girare le ultime scene. "I produttori hanno avuto una serie di riunioni dopo la morte di Paul - ha rivelato la fonte - Hanno capito subito che serviva qualcuno che assomigliasse a Paul per finire il film e hanno pensato al fratello Cody, che è quasi uguale a lui".