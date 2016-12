Franco Battiato: "No alle primarie del Pd"

10:49 - Franco Battiato ha presentato a Roma "Del suo veloce volo", testimonianza del concerto all'Arena di Verona il 2 settembre scorso con Antony & the Johnsons. Il cantautore è rimasto folgorato da Antony: In comune abbiamo che a lui piace la mia vocalità e a me la sua". Nel disco è presente anche Alice: "E' stata invitata a Sanremo - rivela - mi ha chiesto un brano ma in questo momento non ho il tempo". E la politica? "Non voterò alle primarie Pd".

Nel disco ci sono i duetti: “You're My Sister”, la cover dei Rolling Stones “As tears go by” e il brano da cui la loro collaborazione è iniziata, “Frankenstein” di Antony che su "Fleurs 2" si era trasformata in “Del suo veloce volo”. Alice canta in “I treni di Tozeur” e “La Realtà non Esiste” di Claudio Rocchi. "E' stata una di quelle cose che arrivano di sorpresa. - spiega Battiato sul suo incontro con Antony - Doveva essere un concerto poi è diventato un disco live. Trovo che il modo in cui abbia cambiato le note di 'As Tears Go By' sia straordinario".



Sul brano per Alice al prossimo Festival di Sanremo specifica: "Sono in giro e non mi va di scrivere una cosa tanto per scriverla né mi interessa andare in gara. Dunque se ho la possibilità di scrivere una cosa all'altezza lo farò, altrimenti no".



Si parla di politica e di certo il cantautore non voterà per le primarie del Pd:"Cerco di inserirmi tra i 30 milioni di italiani che non votano. Sono rimasto deluso dall'esperienza di assessore. Resto ancora convinto che si ci fosse stato sufficiente coraggio in Sicilia sarebbe stato possibile compiere una rivoluzione". Infine un'amara considerazione: "Gli italiani sono un popolo di individualisti, disposti a digiunare per quattro giorni per fare un bagno a Rimini ma non per dare 10 euro a un poveraccio o per donare soldi allo Stato".