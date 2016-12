Forbes, Michael Jackson è il re degli incassi

12:15 - La rivista Forbes ha stilato una classifica dei personaggi famosi non più in vita che guadagnano di più. Al primo posto c'è Michael Jackson, morto nel 2009. L'anno scorso ha incassato 160 milioni di dollari, strappando la palma a Elizabeth Taylor, scesa al quarto posto con 25 milioni. Jacko è anche la star che guadagna di più in assoluto, anche tra i vivi: Madonna tra giugno 2012 e giugno 2013, ha incassato "solo" 125 milioni di dollari.

Al secondo posto nella classifica di Forbes si è piazzato Elvis Presley con 55 milioni, e terzo il fumettista creatore di Charlie Brown, Charles Shultz, deceduto nel 2000, con 37 milioni. La Taylor, invece, morta nel 2011, proprio quell'anno aveva incassato ben 210 milioni di dollari grazie ad una serie di aste di opere d'arte, gioielli e vestiti organizzate da Christie's, mentre l'anno scorso è scivolata al quarto posto con 25 milioni.