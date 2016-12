Federica Nargi, l'ex Velina seduce a teatro

10:32 - Da "Striscia la Notizia" ad uno dei teatri più popolari di Roma. Federica Nargi fino al 17 novembre è in scena al Brancaccio con "Lui e Lei - Istruzioni per la coppia" diretto da Federico Moccia. L'ex Velina è una giovane tentatrice che si inserisce nella coppia formata da Gabriele Cirilli e Roberta Giarrusso, marito e moglie sulla scena.

La piéce intreccia episodi basati su situazioni classiche come la litigata o il gioco ‘uomini contro donne o l’iper-apprensione femminile, a vicende originali e a volte paradossali, come il weekend di paura o la coppia alle prese con la chirurgia estetica. Non mancano spunti di riflessione esilaranti come la preziosa classifica dei modelli di uomo reperibili.



INFORMAZIONI: da martedi a sabato alle ore 21, domenica alle 17; Prezzi da 27 a 36 euro. Venerdì 8 novembre non c'è spettacolo.