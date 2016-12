Farrow: "Mio figlio è di Sinatra, non di Allen"

09:31 - Frank Sinatra e non Woody Allen padre biologico del figlio di Mia Farrow? "E' possibile", ha confidato l'attrice a Vanity Fair in un'intervista a tutto campo in cui il clan Farrow spara a zero sul regista di "Manhattan". L'attrice ha trascinato l'ex marito in tribunale accusandolo di aver molestato la figlia adottiva Dylan, quando la bimba aveva appena sette anni.

Gli occhi blu di Ronan Farrow, oggi giovane avvocato prodigio, avevano fatto malignare molti a Hollywood. Adesso, per la prima volta, Mia ha ammesso che il gossip potrebbe essere vero. L'attrice è stata sposata con Sinatra dal 1966 al 1968 ma ha continuato ad esserne l'amante anche quando viveva con Allen.



Una notizia sconvolgente, ma che potrebbe non dispiacere al giovane Farrow. L'astio tra figlio e padre risale a quando Woody ha lasciato la madre per la sorellastra Soon-Yi Previn. "E' un amorale, ha sposato mia sorella Soon Yi e mi ha reso al tempo stesso suo figlio e cognato" aveva ammesso indignato qualche anno fa Ronan in una intervista.