Facchinetti e le teorie del bimbominkia

16:16 - Francesco Facchinetti continua a scoprire talenti, andare in giro per i club con il suo progetto We Are PresidentS (questa estate ha lanciato il singolo e il video di "Il mondo è qui"), condurre una trasmissione in radio e nel tempo libero si dedica a Facebook. Per scherzo il dj posa davanti allo specchio, dopo l'allenamento in palestra, per dettare le regole del "bimbominkia". Tra le varie definizioni, che accompagnano le foto che testimoniano i ritrovati muscoli sotto i tatuaggi numerosi, ci sono "farsi almeno una fotografia al giorno, davanti alla specchio, con aria soddisfatta" e "il momento in cui, guardandomi allo specchio, mi sono accorto di essere un bimbominkia".