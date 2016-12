Eros Ramazzotti, 50 anni a tutto pop

11:53 - Il 28 ottobre 1963, sotto il segno dello Scorpione, nasceva alla periferia di Roma uno dei cantanti più amati nel nostro Paese e nel mondo: Eros Ramazzotti. Per festeggiare al meglio il cantante lancia "Io prima di te" che fa da apripista a "Noi due", versione speciale dell'ultimo cd con contenuti extra audio e video, in uscita il 19 novembre. L'avventura di Eros inizia a Sanremo 1984 con la vittoria nelle sezione Giovani con "Terra promessa".

Romano di nascita e lombardo d'azione, tifoso della Juventus e ottimo calciatore della Nazionale Cantanti, Eros è riuscito a conquistare il cuore dei suoi fan con testi semplici e melodie immediate che hanno rappresentato lo stile che ha conquistato anche i Paesi del Sudamerica e di altre parti del mondo. Sono oltre 60 i milioni di dischi venduti in trent'anni di carriera. Eros ha duettato con star internazionali da Anastacia a Tina Turner ed ha anche portato fortuna a cantanti come Giorgia, visto che "Come Saprei" è firmata da Eros ed è stata la canzone vincitrice di Sanremo 1995. L'artista si è sposato prima con Michelle Hunziker da cui ha avuto Aurora ed ora convive felicemente con la bellissima Marica Pellegrini da cui ha avuto Raffaela Maria. Al momento Eros è in giro per il mondo con il suo tour internazionale che si concluderà a Perth, in Australia, il 23 novembre.