Emma torna e raddoppia

Dopo "Amami" e "Dimentico Tutto", e in attesa che prenda il via il 16 novembre da Rimini il nuovo tour nei palasport italiani, venerdì 11 ottobre arriva in radio "L'amore non mi basta", il nuovo singolo di Emma estratto dall'album "Schiena". Già disco di platino presente nella top ten dei dischi più venduti a oltre sei mesi dalla sua uscita, il 12 novembre l'album arriverà nei negozi in una versione speciale dal titolo "Schiena vs Schiena".

Il volume contiene due dischi: il primo conserva la tracklist originale del disco arricchita da “La mia città”, brano inedito scritto da Emma, il secondo invece contiene le tracce dell’album completamente ri-arrangiate in una versione semi-acustica inedita.