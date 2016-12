Emma: "Sul palco mi chiamano Robocop e con Schiena punto dritto all'Europa"

10:21 - Emma è diventata grande. Dopo i club, macina sold out nei palazzetto con Schiena Tour. Tutto esaurito al MediolanumForum di Assago (Milano) dove 10.500 fan hanno cantato per un'ora e quaranta i successi e i nuovi brani, presentati anche in acustico come nel cd "Schiena Vs Schiena". "Sul palco mi hanno ribattezzata Robocop", ha detto Emma che ha cantato pure con Kekko dei Modà e Nesli.

Lo spettacolo si è snodato lungo 21 brani, suddiviso in tre parti su un palco semplice "senza scalinate, tigri o cascate", come ha specificato Emma. La cantante si è presentata vestita di rosso ("come il sangue che io butto ogni giorno facendo questo lavoro"), in bianco e nero ("colori dell'eleganza") e infine d'argento ("il colore brillante come è 'Schiena' che è piaciuto tanto"). Emma non si è risparmiata un secondo, mostrando ormai una maturità musicale capace di intrattenere il pubblico senza mai stancare. A sorpresa la cover di "Calling You" che ha mostrato anche l'anima soul e "La Fine" di Nesli, poi cantato anche da Tiziano Ferro. A chiudere i bis con "Dimentico tutto" (in una bella nuova versione calda e reggae) e "Calore". Plauso al manager Brando che ha curato nei minimi dettagli gli aspetti tecnici e sonori dello show, che si è presentato senza sbavature.



Perché hai invitato due amici speciali per la tappa di Milano?

Kekko dei Modà e Nesli. Kekko l'ho voluto fortemente perché quando con i Modà ha fatto il concerto a Roma mi ha chiamata per cantare sul palco. Abbiamo riproposto anche a Milano "Arriverà". Nesli è un fratello e con lui ho cantato "Dimentico tutto" che ha scritto per me è "La fine".



In scaletta anche "La mia città" che vira al rock. Arriverà una nuova Emma col prossimo disco?

In realtà io nasco con la musica rock ed elettronica. Poi ho attraversato il pop nell'accezione più bella, ossia musica popolare per arrivare alla gente. Con l'elettronica mi diverto molto e sono contenta di aver inciso questa canzone, che peraltro è nata contemporaneamente alla ballad 'Amami'.



Come mai uno dei tre atti del concerto è in bianco e nero?

E' la mia visione del lavoro ma anche come sono io. Non scendo quasi mai a compromessi e quando sembra che lo faccio, cerco sempre di portare acqua al mio mulino. Mi piace far credere che io sia buona.



Farai parte del serale di "Amici 13"?

Non ne ho parlato con Maria De Filippi ma lei è stata intelligente da capire che ho l'urgenza di portare avanti alcuni progetti come, ad esempio, portare la mia musica in Europa. In Svizzera 'Schiena' è andato benissimo. Ma punteremo anche ai Paesi latini, sono pronta ad incidere in spagnolo e già Miguel Bosé mi ha fatto i complimenti per la mia pronuncia.