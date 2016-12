23 dicembre 2013 Emma e Biagio Antonacci superstar alla festa di Natale di Laura Pausini Trionfo di duetti per il Family Christmas Show al MedionalumForum di Assago Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:47 - Laura Pausini ha chiuso le tappe italiane del The Greatest Hits World Tour, prima a Roma e poi a Milano, col trionfale Family Christmas Show il 22 dicembre pomeriggio al MedionalumForum di Assago. Con lei sul palco Biagio Antonacci che ha duettato su "Vivimi" e ha annunciato: "Sto scrivendo un brano per Laura e lei sarà con me a San Siro il 31 maggio!". E poi è arrivata un'emozionata Emma sulle note rock di "Come se non fosse stato mai amore".

Il Family Christmas Show è stato un evento speciale dedicato alle famiglie che si è svolto a partire dalle ore 17. L'iniziativa è stata voluta da Laura, su suggerimento dei tanti fan, e resa possibile grazie allo sforzo produttivo di F&P Group. Laura si è commossa mentre faceva un ringraziamento speciale ai suoi fan diventati mamme e papà che l'hanno seguita nel corso della carriera. "In questi 20 anni molti di voi sono diventati genitori come me - ha detto - e per me è molto importante perché vuole dire che non mi avete mai tradito".



"Questo mese di dicembre dedicato alla mia terra mi ha dato un calore se possibile più grande di sempre - ha scritto poi la Pausini sul suo Facebook - Siete stati tutti straordinari tra Roma e Milano quasi 100mila persone che hanno celebrato il nostro ventesimo anniversario. Che regalo! (...) Grazie per tutte le sorprese fatte sia a Roma che a Milano, per gli striscioni, per i cori senza fine, per i vostri occhi lucidi e le vostre risate... Permettetemi di sentirmi vostra. Di sentire la pelle d'oca ripensando che 20 anni dopo Sanremo 1993 siete ancora più di prima, accanto a me. Grazie a Biagio Antonacci e Emma che sono saliti sul palco con me per l'ultimo concerto del ventennale in Italia e hanno dato il loro talento alle mie interpretazioni e alle parole di alcune delle mie più importanti canzoni. Grazie a Friends&Partners. Alla mia band che è fortissima. unita, perché ci stiamiAmo tutti, ci vogliamo bene davvero, così come la meravigliosa orchestra BIM e tutti i tecnici che lavorano con noi e lo staff in tour. (...) A voi che ci siete stati facendo molti sacrifici, a voi che non avete potuto, a noi che comunque siamo insieme da 20 anni come una famiglia che non ha nessuna intenzione di lasciarsi".



L'appuntamento con la musica di Laura Pausini è per il primo febbraio quando il tour debutterà a Parigi per il World tour che la porterà in tutto il mondo da San Paolo, a Buenos Aires, da Madrid a Miami, da Toronto a New York dove sarà in scena al Madison Square Garden il prossimo 6 marzo.