Emis Killa, una cena di Natale shock

10:51 - Lo chef Carlo Cracco più arrabbiato del solito, Jake la Furia un maggiordomo perfetto e J-Ax amico insostituibile. Emis Killa è la star del video "A cena dai tuoi" - diretto da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo - e ha voluto i suoi colleghi e il giudice di "Masterchef" sul set. Divertente e ironico, il video dissacra una cena natalizia con una famiglia qualsiasi, in cui Emis Killa cerca di far bella figura davanti ai genitori della sua ragazza.

"A cena dai tuoi" è il secondo estratto ufficiale dell'album "Mercurio", il nuovo lavoro di Emis Killa, che ha esordito al primo posto della classifica e che dopo 4 settimane ha già conquistato il disco d'oro. Emis Killa per il mese di dicembre ha inoltre riservato una sorpresa per tutti i suoi killerz: chi acquista infatti dal 1 al 22 dicembre una copia di “Mercurio”, avrà la possibilità di essere estratto e vincere una console Xbox One (regolamento su emiskilla.com). Nel nuovo lavoro discografico sono presenti collaborazioni oltre che con J-Ax, Max Pezzali, Salmo e Skin e il featuring con G.Soave e Duellz, membri della Blocco Recordz, la storica crew di Emis Killa. Il 28 febbraio prenderà il via il “Mercurio tour”, che toccherà le principali città italiane.