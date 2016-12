Emis Killa: "Io e Mario Balotelli? Simili"

14:46 - A solo un anno di distanza dal successo de "L'erba cattiva", Emis Killa rilancia con i quindici inediti di "Mercurio", in uscita il 22 ottobre. Quattro importanti collaborazioni con J-Ax, Max Pezzali, Salmo e Skin. E' il disco più maturo e riuscito del rapper che racconta non solo storie d'amore difficili ma anche Balotelli e il passato di ragazzo di periferia: "Non sono una persona dolce ma umana e rimango un sognatore", dice a Tgcom24.

Il fenomeno Emis Killa è cresciuto in questo anno tra mille riconoscimenti e anche successi in classifica. Merito anche del lavoro certosino che l'etichetta discografica Carosello Records ha fatto sul suo artista che si pone nel mondo del rap come uno dei più talentuosi sia nella scrittura che nella performance sul palco.



Perchè la scelta del titolo Mercurio?

Per diversi motivi. Sono appassionato di astronomia e Mercurio è il pianeta più vicino al Sole ma anche più difficile da osservare dalla Terra. In questo brano rifletto su cose importanti 'la vita mi scivola addosso sotte le luci di 'sti riflettori, non si vede il mio lato più buio'.



Le riflessioni non si fermano qui. Infatti in "La testa vuota" dici "a volte penso che ripartirei da zero"...

E' quando ripenso agli anni passati di spensieratezza, dei primi baci, della vita che avevo prima.



Quanto sei cambiato?

Moltissimo. Ero un vero e proprio 'scappato di casa' da ragazzino e onestamente sapevo benissimo che diverse persone pensavano che nella vita non avrei combinato niente. Ma io con la musica ho cercato di creare qualcosa e un po' ce l'ho fatta. Sono e resto un sognatore.



Perché hai dedicato il brano "MB45" a Mario Balotelli?

Ho trovato delle similitudini tra me e Mario. E' una persona che si fa fatica a capire ma di certo è un fenomeno del calcio che si è fatto dal niente e in qualche modo, anche con le sue esuberanza, è come se avesse sempre un senso di rivalsa nei confronti degli altri.



Un po' come è successo a te?

L'altra sera sono tornato tra le case popolari per girare il mio nuovo video. Sono cresciuto proprio in quelle zone e il contatto coi ragazzi è stato molto caloroso. C'erano tanti ragazzini e nei loro occhi ho rivisto me un po' di anni fa. Mentre le ragazze che mi dicevano 'ma sei che sei proprio dolce?' ma non lo sono mi reputo una persona umana, con tutti i miei pregi e difetti.



Per l'album "Mercurio" ci saranno una versione standard e una deluxe a tiratura limitata e mai più ristampata con cappellino (snapback), degli adesivi, un poster e due tracce in più rispetto alla standard. In entrambe le versioni, i fan potranno trovare gold ticket o silver ticket: chi li troverà potrà incontrare Emis Killa. Esiste inoltre un numero limitato di black ticket disponibile solo per la catena di negozi GameStop.