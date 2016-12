Emily Ratajkowski: "Io, amante di Ben Affleck ma solo per amore"

16:16 - Il mondo ha imparato a conoscere il suo viso (e a dire il vero anche molto di più di quello) per il video tormentone di Robin Thicke "Blurred Lines". Ora Emily Ratajkowski fa il grande salto nel cinema, protagonista accanto a Ben Affleck di "Gone Girl", nuovo film di David Fincher. "Sarò una ragazza sincera davvero innamorata di un uomo sposato - dice lei al "Capri, Hollywood" -. Scene hot con Ben? Negli Usa hanno la fobia del nudo femminile".

Su quel video, diventato un vero caso la scorsa estate, grazie alla censura ottenuta da YouTube nonostante i milioni di visualizzazioni, la Ratajkowski ha le idee molto chiare. "La vicenda conferma che negli Usa c'è quasi una fobia per il nudo femminile - dice la 22enne nata a Londra ma naturalizzata statunitense -. In Europa siete diversi".



Ora si trova al debutto cinematografico, passando dalla porta principale. Un regista affermato ("Seven", "Fight Club") e un divo come partner. "Sono stata scelta nella maniera più classica - racconta lei -, con un provino a New York, poi ho ricevuto una telefonata e sono volata a Los Angeles dove ho incontrato Fincher e Affleck che come tutti sanno non è solo un grande attore ma una personalità straordinaria. In America tutto questo può succedere, ci sono vere opportunità per giovani attori e Fincher ne ha lanciati tanti".



Un bel trampolino di lancio ma lei vuol andare piano. "Ho finito di girare un mese fa e ora sto ricevendo molte altre proposte - spiega - ma voglio scegliere con attenzione e continuare a fare seriamente la modella". Il thriller, che uscirà negli Usa a settembre, ed è ispirato al best seller della critica televisiva Gillian Flynn (in Italia "L'amore bugiardo") sul lato oscuro del matrimonio. A Capri la Ratajkowski riceverà il Breakout Award. "So che è un festival che ha portato fortuna e lanciato tante star, per ora mi godo i Faraglioni e Sorrento".