Elisa superstar a "RadioItaliaLive"

10:24 - Elisa è la protagonista dell'ottava puntata di RadioItaliaLive in onda venerdì 20 dicembre dalle ore 22 e in replica domenica 29 dicembre alle 21 su Radio Italia TV. La cantante presenta al pubblico "L’anima vola", il suo primo cd completamente in italiano uscito il 15 ottobre scorso.

Durante la serata presentata da Paola Gallo, sul palco Elisa interpreta alcuni tra i suoi più grandi successi e le nuove hits: “Ecco che”, “L’anima vola”, “Pagina bianca”, “Un filo di seta negli abissi”, “Eppure sentire”, “A modo tuo”, “Qualcosa che non c’è”, “Ancora qui”, “Heaven out of hell”, “Luce (Tramonti a nord est)”, “Gli ostacoli del cuore” e “Almeno tu nell’universo”.