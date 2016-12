Elisa e Arisa, insieme al Concerto di Natale

15:46 - Il cast della ventunesima edizione del Concerto di Natale all'Auditorium Conciliazione di Roma sabato 7 dicembre, si arricchisce di artisti italiani e internazionali: Elisa, Dolores O'Riordan, Caro Emerald, Clementino, Arisa, Alex Britti, Luca Barbarossa, Mariella Nava e le emergenti Bianca Atzei, Giulia Mazzoni e Ylenia Lucisano. Questi nomi vanno ad aggiungersi a quelli già comunicati: Patti Smith, Asaf Avidan, Anggun e Natasha ST-Pier.

Come ogni anno, la trasmissione televisiva del Concerto di Natale - in onda la sera del 24 dicembre - lancerà un appello alla solidarietà attraverso un numero telefonico al quale potrà essere inviata, tramite un SMS da cellulare o una semplice chiamata da fisso, una piccola donazione di 2 euro da destinare alle finalità della Fondazione Don Bosco Nel Mondo. Il progetto di quest’anno, denominato “Una goccia per la vita”, riguarda la costruzione di nuovi pozzi d’acqua e di nuove strutture sanitarie in alcuni villaggi della regione di Kandi, nel Benin. Infotel. 06/68136738