Eddie Murphy, un cantante innamorato

15:17 - A 52 anni Eddie Murphy si è reinventato cantante. Dopo una vita passata a far ridere il pubblico, l'attore di "Beverly Hills Cop" ha imbracciato la chitarra per intonare una romantica serenata. Nel singolo "Promise (You Won't Break My Heart)" il divo ha messo a nudo la sua parte più intima e privata - lontano dai personaggi che l'hanno reso famoso presso il grande pubblico - cantando l'amore e mettendo in musica i suoi sentimenti.

"Promise parla di temi in cui si può immedesimare chiunque sia stato innamorato. Quel pizzico di paura che provi quando inizi ad innamorarti di qualcuno" ha spiegato Murphy all'Huffington Post.