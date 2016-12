Dylan Penn: "Mi manda papà Sean"

10:44 - Ultimamente è nell'occhio del ciclone della cronaca rosa per la sua - presunta - relazione con Robert Pattison che avrebbe perso la testa per i suoi occhi verdi, uguali a quelli di mamma Robin Wright. E' la 22enne Dylan Penn, figlia di Sean, modella e aspirante sceneggiatrice che ha posato sexy per GQ di gennaio. E se le chiedete di Pattinson lei vi risponderà: "Non so di cosa stiamo parlando...".