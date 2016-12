Droga: Bieber fermato in Australia

20:34 - Due ore nella guardina dell'aeroporto di Brisbane insieme a tutti gli elementi dell'entourage per possesso di marijuana: poi tutti in libertà, ma con appuntamento in tribunale. E' l' "ultima" di Justin Bieber, fermato al suo arrivo nella città australiana dopo che in due bagagli appartenenti a un componente del suo gruppo è stata trovata una quantità illegale di erba. Per il 23enne collega di Bieber, denuncia e prossimo processo: il cantante, invece, è stato diffidato dalla polizia locale per avere pesantemente insultato una agente incaricata di controllarlo.

I fatti sono stati confermati dalla polizia federale australiana e si riferiscono al 24 novembre, quando Bieber, proveniente dalla Nuova Zelanda, è atterrato per affrontare le numerose date del suo tour mondiale, che fino all'8 dicembre lo vedranno impegnato in Australia. La droga è stata fiutata da due cani alla dogana e il 23enne proprietario delle borse incriminate è stato formalmente denunciato: apparirà in tribunale per rispondere delle accuse venerdì 6 dicembre. Per quanto riguarda Bieber, la sua reazione ai fatti è stata piuttosto forte: alla poliziotta che gli ha chiesto di levarsi cappello e occhiali da sole, il cantante ha risposto "You're just a female vagina" ("Sei solo una f....") e si è calmato solo quando gli agenti hanno minacciato di arrestarlo immediatamente. Uno spavento durato ben poco visto che a distanza di poche ore, come è stato ampiamente documentato, Bieber si è impegnato a graffitare un muro di fronte all'hotel di lusso dove si era stanziato.