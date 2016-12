Dj Ringo: "Sono Rock-salutista!"

14:38 - DJ Ringo si racconta in un’audio intervista a Edoardo Sylos Labini, direttore de ilgiornaleoff.it, partendo dagli inizi come disc-jockey e dai primi guadagni spesi nella passione per il vinile. Con l’umiltà e la semplicità che lo contraddistinguono (“io sono contro le parole carriera, svolta, aspettativa. Sono piuttosto la famosa gazzella che la mattina si alza e inizia a correre”), parla con orgoglio di Virgin Radio e della scommessa vinta pensando una radio interamente rock.

Sfata il luogo comune del rock trasgressivo (“io mastico rock da quando sono nato, eppure non bevo, non fumo e non mi drogo). Strizza l’occhio ai giovani talenti emergenti, sferrando un colpo contro i reality show (“The Voice e X Factor sono la rovina del sottosuolo rock italiano”). E non mancano anche le frecciatine verso coloro i quali, volendolo a tutti i costi politicizzato, gli hanno più volte ostacolato la carriera (“questo è un limite di noi italiani. Bisognerebbe insegnare ai giovani che la diversità non va demonizzata). Parla di Afterhours e Lacuna Coil, della passione per le moto e dell’amicizia con Biaggi e Pasini con un ricordo a Romboni (“era l’uomo dagli occhi buon”). E nel rispondere agli auguri di buon Natale di Sylos Labini è il suo essere papà ad avere il sopravvento (“il Natale è dei bambini, tutto il resto non conta”).



Ascolta l'intervista su www.ilgiornaleoff.it