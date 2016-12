Dita, spot "Erotique"... per se stessa

11:33 - Dai progetti ai fatti. Che nel caso della fatale Dita Von Teese corrispondono a fatti dall'alto tasso di appeal erotico. La 41enne regina del burlesque lancia ufficialmente il profumo da lei prodotto, "Erotique", con uno spot che risponde perfettamente al marchio e soprattutto alla sua ideatrice. Guepieres, bustini, autoreggenti, reggicalze:non manca davvero nulla dell'armamentario femminile magnificamente reso dalla performance di Dita, sexy come non mai. Per la Von Teese, la sua nuova "creatura" è destinata a tutti i "ricercatori del piacere": se il riscontro commerciale dovesse essere fedele a questo slogan, saremmo di fronte a un autentico boom di vendite. Per ora, meglio limitarsi a godere dell' "ars erotica" dell'ex-moglie di Marilyn Manson.