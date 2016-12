Davide di X Factor è Romeo a Verona

11:22 - "Giulietta & Romeo. Ama e cambia il mondo" è andato in scena all'Arena di Verona con musica e libretto del compositore francese Gérard Presgurvic, con la regia di Giuliano Peparini e i testi italiani di Vincenzo Incenzo. Sui social c'è chi si è diviso tra commenti positivi e di entusiasmo e chi, invece, non ha potuto non notare una certa fredezza tra i due protagonisti principali Giulia Luzi (da "I Cesaroni") e Davide Merlini (da "X Factor"). In platea la madrina di Davide, Simona Ventura che dopo lo show è corsa in camerino del suo pupillo per poi postare su Facebook una foto insieme: "Congratulazioni a Davide Merlini, splendido Romeo!". Una produzione colossale: 550 metri di aree tecniche, 45 artisti sul palco, più di 30 tra ballerini e acrobati che hanno indossato oltre 200 costumi, un'equipe di 55 persone. Si replica il 4 ottobre sempre all'Arena e poi l'opera musicale si sposta dal 17 ottobre al Gran Teatro di Roma.