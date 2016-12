David Guetta, sirenetto a Miami

08:31 - David Guetta non è solo famoso per essere uno dei dj più richiesti al mondo ma anche per il suo matrimonio granitico con la moglie Cathy, sua partner anche in diversi affari. I due hanno rinnovato i voti ad agosto 2012. Guetta è stato paparazzato in costume, in forma a 45 anni, mentre chiacchiera amabilmente con una misteriosa e sexy brunetta. Il gossip ha iniziato a calvalcare poi la certezza, dai soliti ben informati: è solo un'amica.