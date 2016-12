Da "La vita di Pi" a "Luck": troppi animali vengono maltrattati sul set

09:16 - La tigre de "La vita di Pi" è quasi affogata, sul set di "Luck" invece sono morti ben due cavalli. Senza contare le capre e le pecore scomparse durante la lavorazione di "The Hobbit". Adesso "The Hollywood Reporter" lancia l'accusa: "Troppi animali maltrattati durante le riprese". Anche se tutti i film e le serie tv hanno ottenuto la certificazione dell'American Humane Association.

Nel mirino di una inchiesta del settimanale finisce proprio l'organizzazione che ha il compito di vigilare su eventuali abusi: "colpevole" di aver classificato la morte e il ferimento degli animali come "incidenti". Secondo "The Hollywood Reporter", invece, si tratterebbe di "episodi gravi dovuti all'incuria e alla negligenza". Non solo. Nella denuncia si parla anche di compensi agli ispettori, che si aggirano intorno agli 80 dollari l'ora, e che vengono pagati dalla major. Naturalmente l'American Humane Association respinge tutte le accuse sottolineando di tenere alla "sicurezza degli animali". La polemica è aperta.