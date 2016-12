Cyrus: "Basta gossip ora canto"

14:15 - Archiviati, per il momento, eccessi e provocazioni per la ribalta mediatica, Miley Cyrus ha pubblicato il nuovo album "Bangerz". La cantante ha già venduto più di 6 milioni di singoli con i primi due singoli "Wrecking Ball" e "We Can't Stop".

L’album “Bangerz” è nato dalla collaborazione con famosi produttori e autori come: Mike Will, Pharrell, Future e will.i.am e segna un'evoluzione creativa per Miley.



“Lavorare con Pharrell a Miami è stato fantastico - afferma la Cyrus - E' un po' come un fratello maggiore. Passarci tanto tempo insieme è stato come fare delle sedute di terapia gratuite riuscendo a mettere completamente a nudo tutti gli aspetti della tua vita per poi trasformarli in arte. In questo modo diventano un po' meno dolorosi". Il cd “Bangerz” viene pubblicato in due versioni: la standard che è composta da 13 brani inediti mentre la deluxe edition è stata realizzata con tre brani in più (“Rooting For My Baby”, “On My Own”, “Hands In The Air feat. Ludacris”) e quattro copertine diverse .



Dice Miley: “Ho dato questo titolo all’album Bangerz (cannonate, ndr) perché volevo che la gente sapesse subito cosa stava ascoltando: tutte le canzoni contenute nel cd sono delle hit e i testi sono potenti. Io ci credo fermamente, per questo ho scelto di chiamare così il mio disco”.