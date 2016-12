Corti and Cigarettes tra musica e festa

18:54 - Sabato 5 e domenica 6 ottobre a Roma presso l’Auditorium Conciliazione al via la VI edizione del Festival Internazionale del Cortometraggio Corti and Cigarettes. La manifestazione, fondata e diretta da Annamaria Liguori, Nicola Liguori e Tommaso Ranchino. Anche quest'anno le due sezioni in concorso sono Corti Internazionali e Corti Sperimentali. A fianco delle due sezioni competitive quest'anno il Festival presenta al pubblico romano tantissime novità: una rassegna sulle Web Series, una sui corti girati con gli smartphone (Mobile Short), una sui videoclip musicali (MusicShort con ospite speciale Baby K) e, per il terzo anno consecutivo, Medshort, la rassegna sul Mediterraneo. Presente come ospite speciale il cantante Daniele Coletta di X Factor, che si esibirà con il brano “Un giorno in più”.

Sarà proiettato, fuori concorso, alla presenza del cast e del regista, del cortometraggio "Insieme", diretto da Annamaria Liguori, presentato alla recente Mostra del Cinema di Venezia 2013 e interpretato da Euridice Axen, Giorgia Wurth, Nicolas Vaporidis e Monica Scattini, con i brani di Marco Carta e le musiche originali di Antonello Sorrentino. Il Gran Galà che chiude il festival, domenica 6 ottobre a partire dalle ore 21, sarà presentato dagli attori Monica Scattini, Andrea Dianetti, Alice Bellagamba e Marco Iannone con le coreografie di Francesco De Simone.



L’evento si aprirà con un omaggio ad Alberto Sordi grazie ai fratelli Carlo e Luca Verdone che faranno rivivere alcuni momenti del documentario “Alberto il Grande” da loro realizzato per ricordare il popolarissimo e compianto attore romano. Sarà presente Luca Verdone al quale verrà consegnato il premio per la regia del documentario. La giuria giornalistica che assegnerà il Premio della Critica è formata da: Giuseppe De Filippi (Tg5), Carlotta Adreani (Tg5), Alessio Viola (Sky Tg24), Ilaria Grillini (Raiuno), Carla Massi (Il Messaggero), Ester Palma (Corriere della Sera) e Filomena Leone (Freelance).



Il Festival, la cui regia porta la firma di Marco Costa, è ad ingresso libero e gratuito.