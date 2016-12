Corti and Cigarettes, festa per il cinema

10:59 - Oltre duemila persone presenti in due giorni, più di 50 i corti selezionati e proposti al pubblico, contenuti in sezioni competitive e in rassegne tematiche che guardano con grande attenzione al Web, il tutto culminato nel gran galà finale di premiazione. Sono questi i numeri della due giorni del Festival Internazionale del Cortometraggio di Roma Corti and Cigarettes, una co-produzione tra la A.C. Meltin'Pot e l'Associazione Amici dell'Auditorium, andata in scena il 5 e il 6 ottobre scorso all'Auditorium Conciliazione di Roma.

"Una manifestazione innovativa e d'avanguardia - come sottolinea il direttore generale Nicola Liguori - che ha puntato a presentare il meglio del panorama cinematografico nazionale e internazionale, riuscendo anche quest’anno nella sua mission di fungere da volano di novità, incontri, partecipazione e scouting". I corti sono stati divisi tra la due sezioni competitive (Internazionali e Sperimentali) e le rassegne (Mobile Short, Music Short, Medshort, Web Series).



Il Premio del Pubblico e il Premio Giovani per Roma sono stati entrambi vinti dalla delicata opera delle registe Isabel Achaval e Chiara Bondì, Nel mare dove sono nata io, acclamata dal pubblico presente in sala.



Il Gran Galà finale di premiazione, presentato dagli attori Monica Scattini, Andrea Dianetti, Alice Bellagamba e Marco Iannone con le coreografie di Francesco De Simone, ha visto la vittoria di "Ce l'hai un minuto" di Alessandro Bardani con Giorgio Colangeli e Francesco Montanari come miglior corto. Il miglior soggetto è andato a "El mueble de las fotos" (Spagna). Il riconoscimento per la miglior interpretazione è stato assegnato all'attrice ucraina Lydia Liberman, qui nei panni di una prostituta nel drammatico "Cargo" di Carlo Sironi.



La giuria giornalisti ha assegnato il Premio della Critica ex aequo allo spagnolo "El mueble de las fotos" e a "Ce l'hai un minuto". Il Premio RB Casting è stato assegnato a Giorgio Colangeli per "Ce l'hai un minuto". Tra i molti riconoscimenti ricevuti dal corto del giovane regista Alessandro Bardani, vero e proprio asso pigliatutto di questa edizione di Corti and Cigarettes, va ricordato il Premio assegnato da Massimo Lasala dell’AMG - Arco Multimedia Group al regista che ha ottenuto la possibilità di avere il materiale gratis per le riprese di un prossimo cortometraggio.



Durante il galà sono anche stati assegnati i Premi alle Professioni del Cinema e ad altri esponenti del mondo dello spettacolo, tra questi la coppia di attori Pino Insegno e Alessia Navarro, l'attore Claudio Gioè, l'attrice Sonia Bergamasco, il giornalista Emanuele Carioti, il direttore della fotografia Daniele Nannuzzi, il truccatore Premio Oscar Manlio Rocchetti, il montatore Massimo Quaglia, la costumista Gianna Gissi, lo scenografo Lorenzo Baraldi, l'attore Andrea Roncato. Discovery Italia, partner del Festival, ha consegnato un premio speciale per il doppiaggio a Rossella Acerbo e Oreste Baldini come la miglior direzione e miglior voce 2013. La serata, infine, è stata impreziosita dalla presenza della rapper Baby K, scoperta di Tiziano Ferro.