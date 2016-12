Corinne Clery: "Italiane antiche, fanno ancora le mamme e le casalinghe!"

09:59 - Corinne Clery si racconta a ruota libera in un'audio intervista al direttore del giornaleoff.it, Edoardo Sylos Labini. L'attrice e mito erotico internazionale, nata a Parigi (vero nome Corinne Piccolo) rievoca le rocambolesche trattative con i produttori per il film Histoire d'O ("A un certo punto mi dovettero chiudere in uno sgabuzzino, perché stava arrivando Carlo Ponti con Dalila di Lazzaro per farle firmare il contratto").

Ricorda l'esperienza con Roger Moore per il film 007 Moonraker (“era un signore, un amore”). Non si sottrae alle domande sulla sua storia appena conclusa con Angelo Costabile, di 28 anni più giovane di lei (“sono sempre i giovani che mi cercano e sono disperata. Vorrei avere un uomo più grande, ma non mi guardano, guadano le ragazze”). Dice la sua sulla questione centrale, il rapporto tra i sessi (“le donne borghesi hanno paura, per questo continuano a fare le mamme e le casalinghe”), e racconta le sue preferenze sul cinema: si a Woody Allen, Fausto Brizzi e Carlo Verdone. Checco Zalone proprio non le va giù.



