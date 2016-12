Clemence, da Harry Potter alle pose osé

10:01 - E' diventata famosa grazie alla saga di "Harry Potter", dove interpretava la maghetta Fleur Delacour, ma adesso Clemence Poesy è cresciuta e non ha paura di mostrarsi come mamma l'ha fatta. L'attrice francese si è infatti lasciata immortalare senza veli per il magazine "Lui", confezionando un servizio fotografico erotico e sofisticato. Scatti in bianco e nero mozzafiato, che lasciano ben poco spazio all'immaginazione.