Claudio Baglioni, derubato in casa e annullato concerto

00:49 - Una giornata da dimenticare per Claudio Baglioni. Prima il furto in casa, con i ladri che entrano dalla finestra nella notte e gli rubano gioielli e preziosi, poi una forte laringofaringite che lo costringe ad annullare la prima data del tour, prevista a Torino per giovedì prossimo.

La prima nota negativa arriva nella notte tra venerdì e sabato quando i topi d'appartamento si intrufolano nella sua abitazione romana. Ad avvisare la polizia è una vicina perché si accorge, al mattino, della porta dell'appartamento aperto. Passano poche ore e Claudio si vede costretto ad annullare il concerto previsto in piazza Castello a Torino. La tappa verrà recuperata il 26 marzo al Palaolimpico.