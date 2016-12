Claudio Baglioni: "ConVoi per cantare insieme"

11:15 - E' disponibile in tutti i negozi "ConVoi", il primo album di inediti di Claudio Baglioni dal 2003. Il cantautore ha presentato in diretta streaming a Tgcom24 la sua ultima fatica discografica. "Intendevo chiudere con la musica, - ha detto il cantautore - poi ho pensato che negli ultimi due o tre anni avevo scritto tantissima roba, un sacco di appunti, su pentagramma" ed è così che poi è nato "ConVoi".

"Ci abbiamo messo due o tre mesi, con il mio collaboratore Walter Savelli, a rimettere ordine su cose scritte su dorsi di libri, tovaglioli di carta... - ha continuato a spiegare Claudio - Quindi ho deciso di non pensare più all'album come motore principale, e di fare un salto all'indietro, agli anni 60, dove spesso si usava una forma più 'tascabile', come il 45 giri, che quando si riteneva fosse degno di qualcosa di più, veniva raccolto in qualcosa di più ampio, come un 33 giri".



Insomma la volontà di di Baglioni è stata quella di creare un "itinerario per queste dodici tracce e tre brani strumentali. Questi dodici lavori hanno avuto un loro percorso di promozione dal punto di vista musicale nel corso delle precedenti settimane".



Infine un ultimo bilancio: "Quando si finisce un disco come questo si è letteralmente senza parole e svuotati. Ho avuto un calo della voce e un crollo fisico, sono finito prima di cominciare. Mi trovo in difficoltà mi sento come più di vent'anni fa quando avevo finito un disco che si chiamava "Oltre" e ne ero divorato e scelsi di scappare e sono stato tre mesi nascosto e poi cominciai a fare promozione. In questi vent'anni il mondo è cambiato moltissimo e anche il rapporto col pubblico. Credo di essere grosso modo alla metà del mio lavoro compositivo e penso di riprenderlo dalla fine dell'anno dopo alcuni miei concerti che ho in programma e non so se la tecnica sarà la stessa così come il tipo di proposta, probabilmente no".



Tracklist dell'album 1.Con voi 2.Dieci Dita 3.E noi due là 4.In un’altra vita 5.Come un eterno addio 6.E chi ci ammazza 7.In cammino 8.Una storia vera 9.Gli anni della gioventù 10.Va tutto bene 11.L’ultima cosa che farò 12.Isole del sud