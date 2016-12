Claudia Mori: "Mia figlia Rosalinda gay"

09:05 - Rosalinda Celentano, terzogenita di Adriano Celentano e Claudia Mori, ha confessato a Vanity Fair di voler sposare la compagna Simona Borioni. "Penso che abbia fatto benissimo a rivelare la sua natura: - dice Claudia Mori a Il Corriere della Sera - non è una malattia o un errore che andrebbe 'corretto'. Sono altre le tendenze da correggere!". E infine: "Avrei voluto dirle prima che per noi non cambiava niente".

All'inizio per Claudia c'è stata un po' di preoccupazione: "Come molti genitori abbiamo pensato e temuto che la vita sarebbe potuta essere più difficile per l’ignoranza e le discriminazioni, ormai parti imperanti di questa orrenda società becera. - spiega - Ma le nostre reazioni e sentimenti partivano sempre dalla condanna di qualsiasi pregiudizio. Non voglio dire e far credere che sia stato tutto così automatico e logico, sarei bugiarda. Anche noi abbiamo avuto dei momenti cupi ma non ci siamo mai chiusi nel silenzio, nel 'far finta di niente'... mai".



Adriano ha avuto una reazione di immediato affetto: "E' stato fantastico perché ha aggiunto amore e attenzioni a quelle per sua natura già molto presenti. Recentemente, d’accordo con Adriano, ho deciso di parlarle apertamente, dicendole che per noi non sarebbe cambiato nulla sapendo dei suoi orientamenti sessuali. Lei sarebbe rimasta la nostra figlia amorosa di sempre, che vorremmo vedere più felice e serena perché la nostra felicità è direttamente legata alla sua. Vorrei solo averlo fatto prima".