Cinema, morto Georges Lautner

02:00 - E' morto a Parigi, all'età di 87 anni, il regista francese Georges Lautner, che diresse Ugo Tognazzi in "Matrimonio con vizietto" (1985). In 60 anni di carriera, Lautner, oltre a Tognazzi, ha diretto grandi attori come Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Lino Ventura, Mireille Darc, Bernand Blier e Jean Yanne. Dei suoi tanti film usciti anche in lingua italiana si ricordano "Infedelmente tua" (1976), "Poliziotto" e "C'era una volta un commissario" (1971).