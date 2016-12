Christina Ricci è convolata a nozze

08:04 - Christina Ricci, l'irriverente Mercoledì della Famiglia Addams, si è sposata. Niente trecce né trucco dark per lei ma un abito bianco splendido fatto su misura da Riccardo Tisci, stylist di Givency. A portarla all'altare il tecnico della fotografia James Heerdegen, conosciuto durante le riprese del telefilm Pan Am. Il matrimonio è stato celebrato alla Harold Pratt House and Peterson Hall di New York.

L'annuncio del fidanzamento risale allo scorso febbraio ma sulla data delle nozze i due erano stati super riservati. Matrimonio sontuoso ma lontano dai flash, con invitati intimi alla coppia e nessuna celebrity. Ad annunciare l'avvenuto "Sì" è stata la stessa attrice che, su Twitter, ha condiviso le sue foto in abito da sposa. Una Christina inedita per i suoi followers, abituati a vederla in vesti decisamente più macabre.