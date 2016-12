Chiara Iezzi ora canta da sola: "Paola è andata in tv senza dirmi nulla"

15:17 - Carriera da solista per Chiara Iezzi, che dopo la separazione da Paola è diventata mora ed ha presentato il suo ultimo Ep "L'Universo", disponibile dal 12 dicembre. Dopo 16 anni di sodalizio, le sorelline del pop si sono divise per un programma tv. "Ha fatto la trasmissione senza dirmi nulla - ha svelato Chiara a Verissimo - L'ho saputo solo dai giornali, sarebbe stato bello ci fossi stata anch'io". La cantante presenta "L'Universo" a Tgcom24.

Il distacco ha comunque fatto bene alla cantante, che ha presentato orgogliosa il suo nuovo EP "L'Universo", in cui la cantante si diverte a spaziare dal rap al pop. "Mi sono ispirata a Justin Timberlake e ad artisti black come Usher, Beyoncè o Lauryn Hill" racconta Chiara, che ha scritto i brani in collaborazione con il rapper Daniele Cortese (R.K.).



"Amo la semplicità, da sempre mi aiuta a rimanere giovane. Studio recitazione da qualche anno. Sei mesi fa ho partecipato ad un film e mi piacerebbe continuare – spiega Chiara, che racconta così l'inizio di questo percorso da solista – A 40 anni sto rinascendo ed è una bella sensazione. Molte ragazze mi scrivono chiedendomi consigli sul benessere, io già lo faccio da tempo con tutti i miei amici e familiari, la salute è una delle mie passioni".



"L'Universo" sarà disponibile dal 12 dicembre su Itunes, ma è prevista anche una stampa materiale del cd. "Tra la seconda e terza settimana di Febbraio vorrei far uscire anche mini album fisico dell'Universo di circa sei sette trace e che una mia versione di "Hallelujia" di Leonard Cohen e magari un Remix. Questo EP è una cosa particolare, nato un po' per caso e senza volerlo; fino a poco tempo fa ero in una fase non proprio facile, quasi sul punto di smettere di cantare, mentre ora non lo so, un giorno o l’altro potrei anche rimettermi in studio per un nuovo album”.