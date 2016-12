Cher attacca: "Madonna è una str...."

09:52 - Che nei confronti di Madonna avesse un atteggiamento non accondiscendente si era capito da un famoso tweet ("Wtf is Mdna" ossia 'ma che ca... è Mdna'). Cher però qualche mese dopo ha voluto chiarire la sua posizione nei confronti della collega: "Penso sia stronza". Per poi correggere il tiro: "La stimo però per la sua carriera".

Per fugare qualsiasi dubbi sulla rivalità. Cher spiega che alla base c'è ammirazione per la carriera dell'ex Material Girl. "In realtà la rispetto. - ha detto durante Ask Me Anything sul sito Reddit - Credo che Madonna sia una delle artiste più sorprendenti che abbia mai conosciuto. Non mi piace tutto quello che fa, questo è sicuro, ma lei è sempre sulla cresta dell’onda. Ha sempre visto le tendenze prima di chiunque altro, e ha sempre fatto grandi video".