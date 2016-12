Checco Zalone, un papà divertente

16:59 - Ospite d'onore da Gianni Morandi per il suo "Live in Arena", Checco Zalone ha annunciato in diretta su Canale 5 l'arrivo del suo film "Sole a catinelle" nelle sale italiane dal 31 ottobre e prodotto da Pietro Valsecchi. Checco è un papà alle prese con una promessa impegnativa fatta a suo figlio Nicolò: "Se a scuola prenderai tutti 10 ti regalo una vacanza da sogno". Partono così per un viaggio che li porterà all'interno del mondo dei ricchi.

Scritto da Checco Zalone e Gennaro Nunziante, anche regista del film, è interpretato tra gli altri da Robert Dancs (suo figlio nel film), Aurore Erguy, Miriam Dalmazio con la partecipazione di Marco Paolini. Prodotto da Taodue Film, distribuito da Medusa Film in 900 copie.