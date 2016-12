08:17 - Ondata di film al cinema per il lungo fine settimana all'insegna di Halloween. Checco Zalone con "Sole a catinelle" ha aperto le danze. Nel film l'attore comico è un papà divertente ma un po' combinaguai che intraprende un viaggio rocambolesco con il figlio. Si segnalano anche "Un castello in Italia" di e con Valeria Bruni Tedeschi e l'horror americano "Smiley" e il film-concerto dei Metallica in 3D.

SOLE A CATINELLE di Gennaro Nunziante con Checco Zalone - Tutto parte dalla promessa impossibile che Checco fa a suo figlio: una vacanza da sogno se avrà la pagella perfetta. Il bambino mantiene fede alle attese e il padre, scalcinato venditore porta a porta, si trova nei guai. Per fortuna arriva in soccorso la mamma di un amichetto del ragazzino e Checco viene proiettato a sua volta negli agi dell'alta società.



ENDER'S GAME di Gavin Hood con Harrison Ford - Nelle guerre galattiche il comandante Mazer è un eroe e un mito visto che ha salvato il mondo dall'ultimo attacco alieno. Adesso, però, si tratta di formare il suo erede e alla scuola di guerra appare un ragazzo che supera ogni test con facilità straordinaria.



CAPTAIN PHILLIPS, ATTACCO IN MARE APERTO di Paul Greengrass con Tom Hanks - E' la vera storia del dirottamento della nave porta-container Alabama che nel 2009 venne dirottata e sequestrata dai pirati somali. Il comandante della nave e il capo dei pirati si confrontano in una partita a scacchi con il pericolo che è anche un modo, da parte di entrambi, di comprendere l'umanita' e la cultura del 'nemico'.



MISS VIOLENCE di Alexandros Avranas - Vincitore di due dei premi maggiori all'ultima Mostra di Venezia (tra cui la Coppa Volpi per il migliore protagonista). Una drammatica vicenda di incesto e di verità celate nell'Atene della crisi economica.



UN CASTELLO IN ITALIA di e con Valeria Bruni Tedeschi - Sullo sfondo tra comicità e nevrosi di una grande famiglia borghese che va in frantumi tra equivoci di ogni sorta, la storia d'amore nascente tra Luise e Nathan.



ZORAN IL MIO NIPOTE SCEMO di Matteo Oleotto con Giuseppe Battiston - Vincitore del premio del pubblico all'ultima Settimana della Critica di Venezia, questo delicato esordio racconta la strana amicizia tra uno scalcinato truffatore di provincia, ubriacone e mentitore come Paolo Bressan (Battiston) e una sorta di alieno, ovvero il nipote sloveno Zoran campione solo nel lancio delle freccette.



BLANCANIEVES di Pablo Berger - Grande e imprevisto successo in patria, candidato all'Oscar, film-evento delle ultime Giornate del Cinema Muto di Pordenone, questo racconto in bianco e nero totalmente muto (nello stile di The Artist) racconta una moderna Biancaneve alle prese con i nani toreri che la salveranno dalla perfida matrigna e dalle sue losche mire. Sullo sfondo l'Andalusia degli anni Venti con corride e cantatrici di flamenco.



BEFORE MIDNIGHT di Richard Linklater con Ethan Hawke - Terza e ultima parte di una trilogia sull'amore che Linklater firma. Dopo il primo, fatato incontro a Vienna e una seconda puntata a Parigi, adesso i nostri eroi metteranno un punto fermo alla loro love story sullo sfondo della regia contemporanea. Come sempre molto parlando e ancor più camminando... mano nella mano.