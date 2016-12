Checco Zalone, 8 milioni d'incasso

20:15 - Boom d'incassi per Checco Zalone al cinema con “Sole a catinelle”. Nei primi tre giorni di uscita nelle sale ha toccato quasi otto milioni di incasso che rappresentano una opening record. Il produttore Pietro Valsecchi esulta: ''Viva Checco, questo risultato riaccende le speranze per cinema italiano''. Zalone ironizza ''Speriamo di fare meno oggi cosi' ci rilassiamo''.

Tutto parte dalla promessa impossibile che Checco fa a suo figlio: una vacanza da sogno se avrà la pagella perfetta. Il bambino mantiene fede alle attese e il padre, scalcinato venditore porta a porta, si trova nei guai. Per fortuna arriva in soccorso la mamma di un amichetto del ragazzino e Checco viene proiettato a sua volta negli agi dell'alta società.

Distribuito da Medusa, diretto da Gennaro Nunziante, il film è in 1200 sale.