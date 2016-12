Charlie Hunnan lascia il set di "50 sfumature di grigio"

13:32 - Sarà una maledizione, saranno trovate pubblicitarie, ma di fatto la telenovela sul film 50 sfumature di grigio sembra essere davvero infinita. Per un anno i rumors si sono rincorsi su chi potesse essere il protagonista, il Christian Grey del romanzo. Poi finalmente il nome: sarà Charlie Hunnam. Ora il diniego: Hunnam abbandona il set perché, dicono, sono troppi i suoi impegni televisivi. Ma la motivazione convince poco la stampa.

Appena rivelato il nome dei protagonisti i fan del romanzo avevano lanciato una petizione online perché non contenti delle scelte del cast. Indiscrezioni, in effetti, dicono che il ruolo di Grey avrebbe messo sotto pressione Hunnam al punto da fargli cambiare idea, ma ovviamente il comunicato ufficiale parla d'altro: "La regista e la produzione di 50 Sfumature di grigio e Charlie Hunnam - si legge - si sono trovati d’accordo nello scegliere un nuovo attore per portare sul grande schermo Christian Grey, decisione presa per i troppi impegni TV" (per Sons of Anarchy n.d.r). Una notizia, comunque, che arriva come un bel fulmine al ciel ormai sereno perché le riprese inizieranno tra poche settimane. Ora è caccia al prossimo protagonista: si certo però saranno molti gli attori a Hollywood a voler interpretare un personaggio letto da milioni di persone nel mondo.