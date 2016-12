Channing Tatum prova la spaccata alla Jean-Claude Van Damme

09:27 - Massima concentrazione e controllo assoluto del proprio corpo. Sul set di 22 Jump Street Channing Tatum prova ad imitare la celebre spaccata di Jean-Claude Van Damme, che in recente spot pubblicitario è rimasto incredibilmente in bilico tra due camion in movimento. L'allievo Tatum cerca di eguagliare il maestro rimanendo sospeso tra due carrelli porta vivande. Putroppo per lui, però, i risultati sono molto disastrosi.