Cesare Cremonini senza segreti a Miami

09:45 - Cesare Cremonini fa un regalo speciale di Natale ai lettori di Tgcom24. In esclusiva le immagini del piccolo docu-film diretto da Fabrizio Cestari sul dietro le quinte del video "I Love You", girato a Miami. Il cantautore è stato per una settimana in America per girare le sequenze tra belle ragazze, il mare e i colori vivaci della città. Cesare tornerà ad aprile-maggio 2014 con un nuovo album a due anni di distanza da "La teoria dei colori".

Nelle immagini tutte le fasi di lavorazione del video "I Love You": si inizia alle sei del mattino per poi provare le prime inquadrature alle otto fino a quando alle dieci si girano le prime scene. "Siamo qui perché dopo le fatiche di Bankok (si riferisce all'altro video 'La nuova Stella di Broadway', ndr) volevamo stare un po' più comodi", ha commentato ironicamente Cremonini.