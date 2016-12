Celine Dion: "Ero un brutto anatroccolo"

14:59 - A sei anni di distanza dall'ultimo album da studio in inglese, il 5 novembre esce "Loved Me Back To Life" , il nuovo cd di Celine Dion con due ospiti speciali: Stevie Wonder ("Overjoyed") e Ne-Yo ("Incredible"). Celine canta l'amore ma anche il passato, quando la cantante si definiva "brutto anatroccolo". Poi è arrivata la musica a salvarla per poi sentirsi "più bella".

"Ero molto magra, vestita male, - confessa la cantante in una intervista a Io Donna - con gli abiti smessi delle mie sorelle più grandi, e avevo i denti brutti e accavallati. Avevo poi i capelli lunghi e dritti con delle grandi orecchie a sventola che sporgevano e si capisce perché non ero la ragazzina più popolare e più cool della mia scuola. I ragazzi a quell'età possono essere crudeli".



Poi arriva per lei la salvezza: "A cinque anni ero sul palcoscenico: era il mio rifugio, quando cantavo mi sentivo accettata, la gente mi guardaa e mi sentivo persino bella". La rivincita ha dei numeri strepitosi: più di 220 milioni di album in tutto il mondo dal suo debutto americano del 1990.



Il primo singolo estratto dall’album è il brano omonimo "Loved Me Back To Life", scritto da Sham & Montesart e Sia. Saranno due le versioni in vendita di "Loved Me Back To Life": la standard con 13 brani e la Deluxe che ne contiene 15.



Loved Me Back To Life tracklist: 1. Loved Me Back To Life 2. Somebody Loves Somebody 3. Incredible (duet with Ne-Yo) 4. Water And A Flame 5. Breakaway 6. Save Your Soul 7. Didn’t Know Love 8. Thank You 9. Overjoyed (duet with Stevie Wonder) 10. Thankful 11. At Seventeen 12. Always Be Your Girl 13. Unfinished Songs