Catherine Deneuve, 70 anni con audacia

11:48 - E' un'icona del cinema francese, ha avuto una carriera internazionale ed considerata tra le donne più sexy e glamour del pianeta. Catherine Deneuve compie 70 anni ma l'età non la spaventa affatto e anzi la sua carriera è più intensa che mai. E' infatti nelle sale francesi con "Elle s'en va" di Emmanuelle Bercot, ha appena finito le riprese di "French Riviera" e presto sarà di nuovo sul set per il film drammatico "Trois coeurs".

"Sono nella fase finale della mia vita. Sono consapevole del tempo che passa ma ancora di più del tempo che mi manca - spiega la diva - Il mio motore è il desiderio. Alla vigilia dei miei 70 anni mi sento audace come quando ne avevo 20. Ho sempre cercato di andare fino in fondo a tutte le cose, non per provocazione ma per curiosità. Il pericolo non mi ha mai fatto paura".



Adesso è nelle sale francesi con "Elle s'en va", in cui interpreta una sessantenne che viene sconvolta dall'arrivo di un nuovo amore: "Ci si puo' innamorare a qualsiasi età. Sembra folle ma se l'occasione si presentasse davvero non la lascerei sfuggire. Sono sempre stata più una donna che si abbandona ai sentimenti che una razionale, sono una sentimentale".



"Ho sempre fatto di testa mia - ammette -. Le persone razionali mi hanno sempre annoiata. Ho sempre rifiutato le regole della società. Accetto di essere criticata nel mio lavoro ma non nella mia vita".